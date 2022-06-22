Як пише Politeka.net, Олена Кравець - відома українська актриса і зірка проекту"Квартал 95". У знаменитості є 19-річна дочка Марія, а також двійнята Катерина та Іван, які народилися в 2016 році. Після їх народження, коли Маші було 15, сім'я вирішила запропонувати підлітку знімати квартиру з подружкою, так як в їх оселі було мало місця. 19-річна дівчина виросла справжньою красунею, обожнює займатися танцями, а також веде свій блог в Instagram.

У блозі Маша показує свої вміння в танцях, але іноді ділиться і особистими кадрами. Цей раз не став винятком, адже дочка Кравець показала, як їде в автомобілі.

"Додому", - написала Маша, маючи на увазі повернення в Україну.

Відомо, що Маша разом з двійнятами в травні полетіла в безпеку. Але, мабуть, дівчина вирішила знову повернутися до Києва.

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