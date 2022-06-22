Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". У знаменитості до 2020 була дружина Олена Войченко, яка народила йому двох дітей. Після початку війни екс-дружина поїхала в Канаду і ховає дітей від Володимира. А з 2020 року Остапчук одружений на красуні Христині. Дружина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина поділилася кадрами, на яких показала, що Остапчук робить у шафі.

"О боже мій... Увімкніть звук", - написала Христина.

На кадрах дружина Володимира підійшла до шафи, де несподівано опинився Остапчук. Як виявилося, телеведучий записував собі роль на концерт. Правда незрозуміло, чому зірка вирішив такіс способом сховатися.

Нагадаємо, ведучий" Маски " Остапчук зняв дружину в несподіваному вигляді, Христина зажадала видалити

Також Politeka писала, що дружина Остапчука зарядила позитивом у смутний час, звернувшись до українців

А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука заявила, чому більше не бажає переїжджати з Київ