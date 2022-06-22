Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". У знаменитості до 2020 була дружина Олена Войченко, яка народила йому двох дітей. Після початку війни екс-дружина поїхала в Канаду і ховає дітей від Володимира. А з 2020 року Остапчук одружений на красуні Христині. Дружина, як і Зірковий чоловік, активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Христина поділилася кадрами, на яких показала, що Остапчук робить у шафі.
"О боже мій... Увімкніть звук", - написала Христина.
На кадрах дружина Володимира підійшла до шафи, де несподівано опинився Остапчук. Як виявилося, телеведучий записував собі роль на концерт. Правда незрозуміло, чому зірка вирішив такіс способом сховатися.
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