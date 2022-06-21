Ведущий "Маски" Владимир Остапчук показал жену Кристину Горняк в неожиданном виде, что не понравилось супруге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". С 2020 года знаменитость женат на красотке Кристине. После начала войны пара занялась активной помощь Украине. Владимир пошел защищать свою землю, а Кристина активно занялась благотворительностью. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показал, как ехал с женой в автомобиле.

Только вот супруга сидела на пассажирском сидении и спала, устроившись на дорожной подушке.

"Устала ехать", - написал Владимир и поставил смайлики смеха.

Когда Кристина проснулась, она попросила срочно забрать эту сторис (удалить). Владимир ответил нет и засмеялась. А фанатам предложил проголосовать: удалять или нет сторис.

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