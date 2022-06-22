Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". У знаменитости до 2020 была жена Елена Войченко, которая родила ему двоих детей. После начала войны экс-супруга уехала в Канаду и прячет детей от Владимира. А с 2020 года Остапчук женат на красотке Кристине. Жена, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась кадрами, на которых показала, что Остапчук делает в шкафу.

"О боже мой... Включите звук", - написала Кристина.

На кадрах жена Владимира подошла к шкафу, где неожиданно оказался Остапчук. Как оказалось, телеведущий записывал себе роль на концерт. Правда непонятно, почему звезда решил такис способом спрятаться.

Напомним, ведущий "Маски" Остапчук заснял жену в неожиданном виде, Кристина потребовала удалить

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