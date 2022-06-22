Танцюрист Влад Яма, зірка "Танців з зірками", пожартував над Володимиром Дантесом, Надею Дорофєєвою і сім'єю Кацуріних, у яких сталася незвичайна історія.

Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український гуморист. Зірка вирішив пожартувати над Надею Дорофєєвою, Володимиром Дантесом і сім'єю Кацуріних, опублікувавши красномовну картину у себе в Instagram.

На фото була обкладинка, де Дантес стояв з Машею Кацуріною, а Надя обіймалася з Мішею Кацуріним.

"Свінгери 3, на карантині", - було написано нібито назву фільму.

"Я в ауті", - підписав Влад.

Варто відзначити, що Надя Дорофєєва і Володимир Дантес розлучилися на початку війни. В цей же час розійшлися Міша і Маша Кацуріни. Сім'я співаків і сім'я рестораторів довгий час добре дружили. Після розставання стало відомо, що Надя вирушила до Іспанії з Мішею, а Дантес проводив час з Машею в Києві. А днями Надя офіційно підтвердила, що вона у відносинах з Михайлом. Дантес і Маша поки мовчать, але багато хто підозрює, що у них теж роман.

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