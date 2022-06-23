Ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук зізнався, як йому вдалося виїхати з України, коли для чоловіків є заборона.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Артист одружений з 2020 року на красуні Христині, з якою зараз будує будинок під Києвом. Пара днями покинула Україну, виїхавши до Праги. І українцям стало цікаво, як Володимиру це вдалося зробити, адже зараз діє заборона на виїзд з країни. Христина вирішила прямо запитати чоловіка, записавши його відповідь на відео і опублікувавши в своєму сторіс.

"Дуже багато людей запитує, як Вова виїхав...",- написала на сторіс дружина.

"Зай, мене дуже багато людей запитує, як ти виїхав за кордон", - сказала Христина, звертаючись до чоловіка.

"У бейбі-боксі, тю", - пожартував Володимир.

Варто відзначити, що Остапчук вирішив відбутися жартами, згадуючи ситуацію з чоловіком, який ховався в бейбі-боксі на задньому сидінні машини. Але проїхати йому не вдалося, адже його побачили прикордонники і повернули назад.

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