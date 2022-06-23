Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Артист одружений з 2020 року на красуні Христині, з якою зараз будує будинок під Києвом. Пара днями покинула Україну, виїхавши до Праги. І українцям стало цікаво, як Володимиру це вдалося зробити, адже зараз діє заборона на виїзд з країни. Христина вирішила прямо запитати чоловіка, записавши його відповідь на відео і опублікувавши в своєму сторіс.
"Дуже багато людей запитує, як Вова виїхав...",- написала на сторіс дружина.
"Зай, мене дуже багато людей запитує, як ти виїхав за кордон", - сказала Христина, звертаючись до чоловіка.
"У бейбі-боксі, тю", - пожартував Володимир.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Несподівано пішов з життя соліст "Ласкового мая" Шатунов: директор розкрив причину
"Тепер захищають з неба": подружня пара полягла в боях з окупантами в один день
Завдано нового удару по Зміїному, ЗСУ вже не зупинити: з'явилися подробиці
Штраф до 68 тисяч гривень: нову жорстку заборону хочуть запровадити в Україні, перші подробиці
Варто відзначити, що Остапчук вирішив відбутися жартами, згадуючи ситуацію з чоловіком, який ховався в бейбі-боксі на задньому сидінні машини. Але проїхати йому не вдалося, адже його побачили прикордонники і повернули назад.
Нагадаємо, ведучий" Маски " Остапчук зняв дружину в несподіваному вигляді, Христина зажадала видалити
Також Politeka писала, що дружина Остапчука заявила, чому більше не бажає переїжджати з Києва
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука зарядила позитивом у смутний час, звернувшись до українців