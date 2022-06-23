Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук признался, как ему удалось выехать из Украины, когда для мужчин есть запрет.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Артист женат с 2020 года на красотке Кристине, с которой сейчас строит дом под Киевом. Пара на днях покинула Украину, уехав в Прагу. И украинцам стало интересно, как Владимиру это удалось сделать, ведь сейчас действует запрет на выезд из страны. Кристина решила прямо спросить мужа, записав его ответ на видео и опубликовав в своем сторис.

"Очень много людей спрашивает, как Вова выехал...", - написала на сторис жена.

"Зай, меня очень много людей спрашивает, как ты выехал за границу", - сказала Кристина, обращаясь к мужу.

"В бейби-боксе, тю", - подшутил Владимир.

Стоит отметить, что Остапчук решил отшутиться, вспоминая ситуацию с мужчиной, который прятался в бейби-боксе на заднем сиденье машины. Но проехать ему не удалось, ведь его увидели пограничники и вернули обратно.

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