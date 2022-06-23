Як пише Politeka.net, Катя Репяхова - відома українська блогерка. Дівчина в 2020 році вийшла заміж за легендарного українського співака Віктора Павліка. Вже минулого року Катя народила первістка-сина Михайла. Тепер дівчина активно розповідає про виховання малюка в своєму блозі в Instagram. А в цей раз Репяхова вирішила розповісти, як їй відгукнулася Популярність.
Репяхова зазначила, що її впізнали під час походу в магазин.
"Підходить в АТБ до мене дівчина:
Ви що, Дружина Віктора Павліка? Це правда. Я не помилилася? Боже, ніколи не могла уявити, що зустріну в супермаркеті дружину Віктора Павліка", - написала на сторіс Катя.
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"Я розгубилася, не знала, що відповісти ) але мені дуже приємно", - підсумувала Репяхова.
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