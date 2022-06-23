Як пише Politeka.net, Ніна Матвієнко - відома українська співачка, що має звання Народної артистки України. У артистки є троє дітей-Тоня, Іван і та Андрій. Тоня пішла також до співачки і зараз одружена з колегою Арсеном Мірзояном. У пари є спільна дочка Ніна, яку назвали на честь легендарної бабусі. Ще у Тоні є дочка Уляна, яку вона народила від перших відносин в 98-му році. А сьогодні, 22 червня, з'явилося відео молодої Ніни Матвієнко, де вона вражає своїм голосом. Ролик опублікував "Зірковий шлях" у себе на сторінці.

"Впізнали співачку?

На відео – юна Ніна Матвієнко, яка виконує народну пісню»Ой, роду наш красний". Фантастично красиво", - написано було в публікації.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"З перших нот! Цей голос неможливо не впізнати", "Кращий голос України", "до мурашок", "Голос янгола".

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