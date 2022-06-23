Как пишет Politeka.net, Нина Матвиенко - известная украинская певица, имеющая звание Народной артистки Украины. У артистки есть трое детей - Тоня, Иван и и Андрей. Тоня пошла также в певицы и сейчас замужем за коллегой Арсеном Мирзояном. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь легендарной бабушки. Еще у Тони есть дочь Уляна, которую она родила от первых отношений в 98-м году. А сегодня, 22 июня, появилось видео молодой Нины Матвиенко, где она впечатляет своим голосом. Ролик опубликовал "Зірковий шлях" у себя на страничке.

"Узнали певицу?

На видео – юная Нина Матвиенко, исполняющая народную песню «Ой, роду наш красний». Фантастически красиво", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"С первых нот! Этот голос невозможно не узнать", "Лучший голос Украины", "До мурашек", "Голос ангела".

Напомним, Тоня Матвиенко показала, что делает в Англии, и удивила нескромным заявлением

А еще Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян презентовал пронзительную песню

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко показала их с Мирзояном дочь, которая пошла в школу за границей



