Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі не так часто з'являються нові кадри, оскільки модель і актриса досить рідко бере участь в проектах через бажання більше часу проводити з сім'єю. Наприклад, на модні зйомки старшої дочки Діви Беллуччі сама їздить і підтримує, щоб вона не хвилювалася.

А нещодавно Беллуччі помітили на майданчику під час роботи над анонсованою кінокартиною її колеги. Разом з друзями і знайомими Моніка покрасувалася для порочки кадрів. При цьому найбільше в мережі обговорили саме зовнішність моделі.

За її словами, вона бажає старіти природно, а тому негативно ставиться до того, щоб приховувати зморшки. У шкіряній спідниці і блузі зірка виглядала вельми доглянуто:

"Збираєтеся зіграти Єву Кант з фільму Дияволик?😁 ; шалено така красива✋; це бойовик?; Крутий Дияволик схожий на Дона; вона романтично прекрасна✨ 🌹; чудово, ще здатна здивувати; так, я був би 😯, якби теж фотографувався з Монікою Белуччі! 👍 🏻 ; Це красиво, і я не знаю, коли вийде щось нове?"- пишуть в мережі.

Також пару днів тому Беллуччі похвалилася трендовим чином і білосніжними хвилястими локонами.

"Моніка Белуччі ковзнула в образ Аніти Екберг, ефектної героїні «солодкого життя» Фелліні. Культова сцена, де вона купається у фонтані Треві, принесла їй популярність, але стала її в'язницею", — говорить "латинська бомба" в ексклюзивному інтерв'ю.

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