Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - відомий український виконавець і продюсер. Зірка з 99-го по 14-й рік був одружений на Ірині Горовій, яка тільки народила від минулих відносин дочку Наташу. Потап виховав дівчину, а також у пари з'явився ще й син Андрій. Після розлучення Олексій зберіг теплі стосунки з усією родиною. Наташа виросла справжньою красунею і тепер активно веде блог в Instagram.

Цього разу Горова поділилася ефектним луком, зробивши Селфі. На ньому Наташа позувала перед дзеркалом, надівши топік, штани і капелюшок. Образ доповнила блогерка чорною сумочкою.

Дівчина закрила своє обличчя телефоном. На тілі у Наташі можна побачити безліч татуювань, яких налічується більше 40 у Горової.

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