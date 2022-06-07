Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая была жената на Алексее Потапенко (Потапе) на протяжении 15 лет. Продюсер воспитал девочку с самых ранних лет и после развода остался в хороших отношениях с прошлой семьей. Сейчас Наташа выросла в настоящую красотку и сейчас активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится всем интересным.
А в этот раз Наташа решила показать, как гуляет по пляжу. Для прогулки Горовая надела эффектный топик и зеленый низ. Блогерка сделала несколько фото и видео, показав свой вечерний досуг.
"Вечерняя атмосфера", - написала Горовая.
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Фанаты, включая Ирину Горовую и Надю Дорофееву, поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Мои сладкие", "Это прекрасно", "Какой топ", "Вау", "Красотка какая", "Очень красивая", "Альпийская девочка".
Напомним, приемная дочь Потапа заворожила фигуркой в крошечном топе
А еще Politeka писала, что приемная дочь Потапа призналась, чем помогает Украине все это время
Также Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа наглядно показала, что Украину знают все