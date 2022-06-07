Приемная дочь продюсера Потапа Наташа Горовая показала эффектный образ во время прогулки по пляжу, поделившись кадром в блоге.

Как пишет Politeka.net, Наташа Горовая - дочь Ирины Горовой, которая была жената на Алексее Потапенко (Потапе) на протяжении 15 лет. Продюсер воспитал девочку с самых ранних лет и после развода остался в хороших отношениях с прошлой семьей. Сейчас Наташа выросла в настоящую красотку и сейчас активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз Наташа решила показать, как гуляет по пляжу. Для прогулки Горовая надела эффектный топик и зеленый низ. Блогерка сделала несколько фото и видео, показав свой вечерний досуг.

"Вечерняя атмосфера", - написала Горовая.

Фанаты, включая Ирину Горовую и Надю Дорофееву, поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Мои сладкие", "Это прекрасно", "Какой топ", "Вау", "Красотка какая", "Очень красивая", "Альпийская девочка".

Напомним, приемная дочь Потапа заворожила фигуркой в крошечном топе

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