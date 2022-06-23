Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский исполнитель и продюсер. Звезда с 99-го по 14-й год был женат на Ирине Горовой, которая только родила от прошлых отношений дочь Наташу. Потап воспитал девушку, а также у пары появился еще и сын Андрей. После развода Алексей сохранил теплые отношения со всей семьей. Наташа выросла настоящей красоткой и теперь активно ведет блог в Инстаграм.

В этот раз Горовая поделилась эффектным луком, сделав селфи. На нем Наташа позировала перед зеркалом, надев топик, штаны и шляпку. Образ дополнила блогерка черной сумочкой.

Девушка закрыла свое лицо телефоном. На теле у Наташи можно увидеть множество татуировок, которых насчитывается более 40 у Горовой.

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