Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська активно веде свою сторінку в Instagram і частенько спілкується з шанувальниками в сторіз. На цей раз знаменита артистка вирішила відповісти на хвилюючі їх питання.

Оля Цибульська розповіла, як бореться зі страхом. Так, вона зізналася, що вона просто приймає його.

"Я його приймаю і кажу собі - "так, мені страшно". Але при цьому я впускаю в себе інші емоції, щоб страх не переважав. Ось зараз мені страшно, а в наступну мить вже немає, і мені радісно", - зазначила співачка.

Крім того, знаменитість вважає, що навіть під час війни потрібно не боятися будувати свій бізнес. Адже економіка країни страждає зараз дуже сильно.

"Не треба боятися. Нам дуже потрібна стабільна економіка. Особливо зараз. Тому, якщо можете заробляти, заробляйте", - додала Оля Цибульська.

Нагадаємо, що кума Дзідзьо Цибульська приголомшила розповіддю, що побачила в СПА з дитиною.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська висловилася про перенесення Євробачення до Британії.

Також Politeka писала, що Цибульська розповіла, як українцям відправити окупантів на концерт до Кобзона.