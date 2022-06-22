Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская активно ведет свою страницу в Инстаграм и частенько общается с поклонниками в Сториз. На этот раз знаменитая артистка решила ответить на волнующие их вопросы.
Оля Цибульская рассказала, как борется со страхом. Так, она призналась, что она просто принимает его.
"Я его принимаю и говорю себе - "да, мне страшно". Но при этом я впускаю в себя другие эмоции, чтобы страх не преобладал. Вот сейчас мне страшно, а в следующий миг уже нет, и мне радостно", - отметила певица.
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Кроме того, знаменитость считает, что даже во время войны нужно не бояться строить свой бизнес. Ведь экономика страны страдает сейчас очень сильно.
"Не надо бояться. Нам очень нужна стабильная экономика. Особенно сейчас. Потому, если можете зарабатывать, зарабатывайте", - добавила Оля Цибульская.
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