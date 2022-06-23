Як пише Politeka.net, Маша Кравець - 19-річна дочка актриси і зірки "Квартал 95" Олени Кравець. Дівчина з 15 років живе окремо від батьків, знімаючи квартиру з подружкою. Це не єдина дитина Олени - адже ще у неї є двійнята Катерина та Іван, які з'явилися на світ в 2016 році, чому старша дочка і з'їхала. Маша захоплюється з самого малого танцями, а також веде сторінку в Instagram, де в цей раз вирішила показати, на який експеримент із зовнішністю вирішила піти.

На фото можна побачити Машу з розпущеним волоссям. В цьому і ховалася зміна, адже Кравець-молодша вирішила зробити собі кучері. Дівчина зробила селфі, демонструючи пишну зачіску.

А до цього Маша показувала, як повертається на автомобілі додому. Зірка покинула Україну в середині травня.





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