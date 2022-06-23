Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - 19-летняя дочь актрисы и звезды "Квартал 95" Елены Кравец. Девушка с 15 лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Это не единственный ребенок Елены - ведь еще у нее есть двойнята Екатерина и Иван, которые появились на свет в 2016 году, почему старшая дочь и съехала. Маша увлекается с самого малого танцами, а также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила показать, на какой эксперимент с внешностью решила пойти.

На фото можно увидеть Машу с распущенными волосами. В этом и скрывалось изменение, ведь Кравец-младшая решила сделать себе кудри. Девушка сделала селфи, демонстрируя пышную прическу.

А до этого Маша показывала, как возвращается на автомобиле домой. Звезда покинула Украину в середине мая.





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