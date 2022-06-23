Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко наочно показала, чим чоловік допомагає Україні в цей важкий час.

Як пише Politeka.net, Арсен Мірзоян - відомий український співак, який прославився завдяки шоу "Голос країни". Зірка одружений на дочці Народної артистки України Ніни Матвієнко Тоні. У пари є спільна дочка Ніна, яку назвали на честь бабусі. Але це не єдині діти пари. У Тоні від минулих відносин є дочка Уляна, а у Арсена - два сини. Не забуває Тоня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Матвієнко показала, що Мірзоян зробив корисного для України.

"Заводське минуле стало в нагоді Арсену Мірзояну. Літаки ремонтував, Металургійне обладнання ремонтував, тепер до авто дістався:) 4 машини вже їдуть в Україну", - написала Тоня, показуючи чотири машини, які збираються відправити на допомогу Україні.

А після зірка показала окремо авто для медиків, яке проїхало повз камеру.

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