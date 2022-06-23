Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко наглядно показала, чем муж помогает Украине в это тяжелое время.

Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни". Звезда женат на дочери Народной артистки Украины Нины Матвиенко Тоне. У пары есть совместная дочь Нина, которую назвали в честь бабушки. Но это не единственные дети пары. У Тони от прошлых отношений есть дочь Уляна, а у Арсена - два сына. Не забывает Тоня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Матвиенко показала, что Мирзоян сделал полезного для Украины.

"Заводское прошлое пригодилось Арсену Мирзояну. Самолеты ремонтировал, металлургическое оборудование ремонтировал, теперь до авто добрался :) 4 машины уже едут в Украину", - написала Тоня, показывая четыре машины, которые собираются отправить на помощь Украине.

А после звезда показала отдельно авто для медиков, которое проехало мимо камеры.

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