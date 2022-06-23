"Холостячці" Златі Огневич показала себе і розповіла про проблему, через яку довелося повернутися з Італії назад в Україну.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка. Зірка перемогла в першому сезоні "Маски", а в минулому році стала головною героїнею шоу"Холостячка". Зараз Огневич активно дає концерти по всьому світу, збираючи гроші для України. Але щось пішло не так і після прильоту в Італію Златі довелося терміново збирати валізи і відправитися в Україну. Зірка в своєму Instagram розповіла детальніше, що стало причиною.

"Повертаюся в Україну через особисті обставини",-написала в сторіс Злата.

"Сімейні обставини, через які саме, я вам повідомлю пізніше, будь ласка, не накручуйте себе, все добре. А на поточний момент я в самому центрі італійської спеки", - сказала Злата.

Як можна зрозуміти, Огневич знаходиться в столиці Італії - Римі.

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