Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка. Зірка перемогла в першому сезоні "Маски", а в минулому році стала головною героїнею шоу"Холостячка". Зараз Огневич активно дає концерти по всьому світу, збираючи гроші для України. Але щось пішло не так і після прильоту в Італію Златі довелося терміново збирати валізи і відправитися в Україну. Зірка в своєму Instagram розповіла детальніше, що стало причиною.
"Повертаюся в Україну через особисті обставини",-написала в сторіс Злата.
"Сімейні обставини, через які саме, я вам повідомлю пізніше, будь ласка, не накручуйте себе, все добре. А на поточний момент я в самому центрі італійської спеки", - сказала Злата.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."
Українців готують до "надскладної" зими, чи буде опалення: "Ми повинні відвикнути жити з..."
ЗСУ отримали можливість звільнити Херсон і Мелітополь, генерал озвучив сценарій: "Не можна штурмувати в лобову"
Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."
Як можна зрозуміти, Огневич знаходиться в столиці Італії - Римі.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич здивувала поведінкою на концерті закордоном
А ще Politeka повідомляла, що екс - "холостячка" Огневич розповіла, як її батько героїчно рятує людей
Також Politeka писала, що Злата Огневич розповіла, чому піднімає в Instagram особливо гострі теми