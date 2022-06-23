"Холостячке" Злате Огневич показала себя и рассказала о проблеме, из-за которой пришлось вернуться из Италии обратно в Украину.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица. Звезда победила в первом сезоне "Маски", а в прошлом году стала главной героиней шоу "Холостячка". Сейчас Огневич активно дает концерты по всему миру, собирая деньги для Украины. Но что-то пошло не так и после прилета в Италию Злате пришлось срочно собирать чемоданы и отправиться в Украину. Звезда в своем Инстаграм рассказала подробней, что стало причиной.

"Возвращаюсь в Украину из-за личных обстоятельств", - написала в сторис Злата.

"Семейные обстоятельства, из-за которых именно, я вам сообщу позднее, пожалуйста, не накручивайте себя, все хорошо. А на текущий момент я в самом центре итальянской жары", - сказала Злата.

Как можно понять, Огневич находится в столице Италии - Риме.

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