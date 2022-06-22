Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - Американський чемпіон з латиноамериканських танців з українським корінням. Зірка одружений на Петі Маргатройд. У подружжя є син Шай Олександр, якого Пета народила в 2017 році. А в новому інтерв'ю дружина Чмерковського розповіла про втрату дитини. Фрагмент з цими одкровеннями опублікував "Зірковий шлях" на своїй сторінці в Instagram.

"Дружина Макса Чмерковського вперше розповіла про втрату дитини

Танцівниця Пета Маргатройд зізналася в інтерв'ю для журналу People - пережила 3 викидня. Про це знали тільки найрідніші, і вона рада, що нарешті цим поділилася:

"У мене було три викидні, і для нас з Максом це була довга, важка, Травматична, стресова, дуже сумна подорож", - зазначено було в публікації.

Українці поставили майже тисячу лайків і не писали коментарі.

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