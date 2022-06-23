Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою, яка не раз брала участь в популярних шоу і встигла запам'ятатися в ролі першої "Холостячки". І хоча через рік пара розпалася, тему їхнього особистого життя продовжують обговорювати.

"Незважаючи на те, що я якось хотіла відчути трохи легкості в ці дні, все було проти мене. Я весь час боролася з обставинами, а вони все більше ставали дискомфортними, навіть фізично було складно, врешті-решт я втратила велику суму грошей.

Мені б так хотілося, щоб хороші почуття накрили всіх в нашій країні, всіх, хто зіткнувся з горем, щоб вони трохи зцілилися і підживилися енергією любові» - висловила свої думки Ксенія.

Зараз зірка вчиться жити заново в нових обставинах, які її сильно хвилюють. Спочатку вторгнення рф артистка якраз поїхала з країни за контрактом для зйомок нового серіалу. Через тривалу роботу їй довелося виїхати на кілька місяців, тому і сина вона забрала з собою.

Зараз Мішина після дня народження вирішила знову поділитися своїми переживаннями.

"Нове життя вже прийшла, але нас в ній нібито і немає. Я знаю, що ми досі не змогли прийняти, що того життя, як була, вже немає. І не буде, на жаль " - пише Мішина.

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