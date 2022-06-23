Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является известной украинской актрисой, которая не раз участвовала в популярных шоу и успела запомниться в роли первой "Холостячки". И хотя спустя год пара распалась, тему их личной жизни продолжают обсуждать.

«Несмотря на то, что я как-то хотела ощутить немного легкости в эти дни, все было против меня. Я весь час боролась с обстоятельствами, а они все больше становились дискомфортными, даже физически было сложно, в конце концов я потеряла крупную сумму денег.

Мне бы так хотелось, чтобы хорошие чувства накрыли всех в нашей стране, всех, кто столкнулся с горем, чтоб они немного исцелились и подпитались энергией любви» - выразила свои мысли Ксения.

Сейчас звезда учится жить заново в новых обстоятельствах, которые ее сильно волнуют. Вначале вторжения рф артистка как раз уехала из страны по контракту для съемок нового сериала. Из-за продолжительной работы ей пришлось уехать на несколько месяцев, поэтому и сына она забрала с собой.

Сейчас Мишина после дня рождения решила снова поделиться своими переживаниями.

«Новая жизнь уже пришла, но нас в ней будто бы и нет. Я знаю, что мы до сих пор не смогли принять, что той жизни, как была, уже нет. И не будет, к сожалению» - пишет Мишина.

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