Как пишет Politeka.ent, блогерша поделилась новым фото в своем Инстаграм.

Так, Горняк решила наглядно продемонстрировать, что патриотизм может быть стильным. На новом снимке она позировала в белом костюме с пиджаком и брюками актуального фасона. Отдельной изюминки наряду придавал оригинальный плотный топ, который делал образ менее официальным, но позволял ему оставаться элегантным.

Впрочем, внимание к себе приковывал не он, а небольшая деталь в верхнем кармане пиджака Кристины: блогерша поместила туда голубой и желтый платочки, которые составили импровизированный флаг Украины.

«Я – украинка и я этим горжусь!», -написала Горняк.

На фото она выглядела счастливой и довольной.

Подписчики Кристины тут же ответили на пост.

«И ценю это», «Очень красивая», «Я тоже! Украина прежде всего!», «Супер! Красотка! Обожаю!», - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Горняк и ведущий «Маски» Остапчук отправились в Прагу. Многих украинцев удивило то, что ведущий смог выехать из Украины, будучи мужчиной призывного возраста. Впрочем, пара быстро разъяснила, что Владимир будет вести в Чехии благотворительный концерт украинских артистов, после чего вернется в Украину.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика призналась, как ей аукнулась популярность.

Как сообщала Politeka, Пономарев после разлуки удивился тому, как "вымахал" его сын.

Также Politeka писала, что Гросу на высоченных каблуках раздала детям мороженное, видео.