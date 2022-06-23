Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка шоу "Холостячка" і "Холостяк". Знаменитість одружений на красуні Христині, з якою він разом більше 10 років. У пари є троє синів-Іван, Дмитро та Олександр, який народився в кінці 2020 року. Христина, як і Зірковий чоловік, активно веде свою сторінку в Instagram. А в цей раз вирішила розповісти про молодшого сина, якому неспокійно зараз ночами.

"Погано спала сьогодні. Саша неспокійний і постійно прокидався...",- написала Решетник.

"Зуби у наас лізуть відразу чотири. Третій раз переживаю одне і теж-і завжди важко. Розумію, яка це біль для Саші", - продовжила Христина.

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