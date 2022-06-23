Як повідомляє Politeka.net, з перших днів війни актриса, модель і співачка Даша Астаф'єва допомагає бійцям ЗСУ в тилу. У відповідь вирішив порадувати зірку український телеведучий Даніель Салем, що служить в ЗСУ. Він справжній приклад для багатьох знаменитостей.
Даніель викроїв час і приїхав до Даші Астаф'єва, щоб взяти у неї інтерв'ю в рамках програми "Зірковий шлях", ведучим якої є Салем. На кадрах видно, як Даша знімає все навколо і до неї підходить Даніель. Він кличе її працювати, але співачка відповідає, що не любить цього робити.
"Я теж, але треба", - зізнається Даніель Салем.
Можна помітити, що співачка вбралася і нанесла на обличчя макіяж: зробила стрілки і використала рожеву помаду. Свої чорні локони знаменитість зібрала у високий пучок. Для зйомок Даша Астаф'єва обрала світлу кофтинку з бантиком у шиї. Даніель Салем при цьому вибрав наряд в стилі мілітарі в кольорах хакі.
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Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної діви і перетворилася на справжню патріотку.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.