Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка і учасниця "Євробачення". Артистка також знімалася в шоу" Маска", де їй вдалося перемогти в образі Сонця. А минулого року Огневич спробувала знайти своє кохання на шоу "Холостячка", але зав'язати стосунки з переможцем Андрієм Задворним не вдалося.
Зараз Огневич подорожує світом і дає благодійні концерти на підтримку України. А 22 червня зірка довелося терміново повертатися в Україну через сімейні обставини. Артистка вилетіла з Італії до Польщі, а потім приїхала до Львова. Але там не встигла на потяг і довелося ночувати в готелі. І там Злата показала, що її чекало.
"На мене чекала нічна спокуса", - написала Огневич.
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"На мене чекала солодка кара. Або нічна спокуса, буду триматися всіма силами до ранку", - сказала Злата і після цього побажала На добраніч.
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