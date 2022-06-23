Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка і учасниця "Євробачення". Артистка також знімалася в шоу" Маска", де їй вдалося перемогти в образі Сонця. А минулого року Огневич спробувала знайти своє кохання на шоу "Холостячка", але зав'язати стосунки з переможцем Андрієм Задворним не вдалося.

Зараз Огневич подорожує світом і дає благодійні концерти на підтримку України. А 22 червня зірка довелося терміново повертатися в Україну через сімейні обставини. Артистка вилетіла з Італії до Польщі, а потім приїхала до Львова. Але там не встигла на потяг і довелося ночувати в готелі. І там Злата показала, що її чекало.

"На мене чекала нічна спокуса", - написала Огневич.

"На мене чекала солодка кара. Або нічна спокуса, буду триматися всіма силами до ранку", - сказала Злата і після цього побажала На добраніч.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич здивувала поведінкою на концерті закордоном

А ще Politeka повідомляла, що екс - "холостячка" Огневич розповіла, як її батько героїчно рятує людей

Також Politeka писала, що Злата Огневич розповіла, чому піднімає в Instagram особливо гострі теми



