Популярний український виконавець і шоумен Дзідзьо (Михайло Хома), який нещодавно розлучився дружиною-співачкою Ярославою Притулою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився зворушливим відео, яким презентував новий хіт-пісню "Ми з України", яку заспівав разом з іншими українськими зірками.

Як видно, в кліпі Дзідзьо з'явився в розкішній білій сорочці з красивою синьою вишивкою, яка робить його образ дуже ошатним і елегантним. Артист стоїть у квітучому жовтому полі з прапором України в руках і на все горло виконує свою частину пісні.

У підписі до публікації Михайло написав: "Дякую Богу, мамі і татові за те, що я українець, що переживаю разом зі своїми земляками непрості, але надзвичайно важливі часи. Бути частиною надзвичайного народу України - це для мене честь! Слава Україні! Героям Слава! Найпопулярніші українські артисти об'єдналися, щоб створити хіт "Ми з України" , і висловити підтримку і повагу незламності, згуртованості і бойовому духу нашого народу в цій війні. Наступний тизер кліпу покаже на своїй сторінці @tina_karol. Повністю кліп "Ми з України" дивіться на YouTube каналу Україна".

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