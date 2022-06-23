Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який не раз потрапляв у скандали і обговорював це публічно в мережі. При цьому артист звик до негативу після розлучення, тому не раз відповідав колючими зауваженнями на їдкі слова користувачів Instagram.

Проте, у артиста є багато шанувальників, які підтримують його рішення і люблять спостерігати за творчістю. Цього разу Остапчук разом з багатьма зірками вирішив показати в Instagram уривок з нової пісні. Разом з ним заспівали Дзідздо, Кароль, Полякова, Каменських та інші артисти.

"Ми з України 🇺 🇦 серце велике, справжнє навіки 💛 💙 пісня-це душа України. Найвідоміші українські зірки об'єдналися, щоб через пісню «ми з України» в черговий раз показати світу мужність і силу нашого народу.

Дата прем'єри обрана не випадково, адже саме в ці дні очікується рішення Європейського Союзу про статус кандидата для України. І саме за європейські цінності, за мир у всій Європі борються сьогодні з російською навалою кращі сини і дочки нашої країни» - пише Остапчук.

Днями сім'я Остапчука покинула Україну, виїхавши до Праги. І українцям стало цікаво, як Володимиру це вдалося зробити, адже зараз діє заборона на виїзд з країни.

"Дуже багато людей запитує, як Вова виїхав...",- написала на сторіс дружина.

"У бейбі-боксі, тю", - пожартував Володимир.

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