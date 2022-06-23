Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который не раз попадал в скандалы и обсуждал это публично в сети. При этом артист привык к негативу после развода, поэтому не раз отвечал колкими замечаниями на едкие слова пользователей Инстаграм.
Тем не менее, у артиста есть много поклонников, которые поддерживают его решения и любят наблюдать за творчеством. В этот раз Остапчук вместе со многими звездами решил показать в Инстаграм отрывок из новой песни. Вместе с ним спели Дзидздо, Кароль, Полякова, Каменских и другие артисты.
«Мы из Украины 🇺🇦 Сердце большое, настоящее навеки 💛💙 Песня – это душа Украины. Самые известные украинские звезды объединились, чтобы через песню «Мы из Украины» в очередной раз показать миру мужество и силу нашего народа.
Дата премьеры выбрана не случайно, ведь именно в эти дни ожидается решение Европейского Союза о статусе кандидата для Украины. И именно за европейские ценности, за мир во всей Европе борются сегодня с российским нашествием лучшие сыновья и дочери нашей страны» - пишет Остапчук.
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На днях семья Остапчука покинула Украину, уехав в Прагу. И украинцам стало интересно, как Владимиру это удалось сделать, ведь сейчас действует запрет на выезд из страны.
"Очень много людей спрашивает, как Вова выехал...", - написала на сторис жена.
"В бейби-боксе, тю", - подшутил Владимир.
Напомним, ведущий "Маски" Остапчук заснял жену в неожиданном виде, Кристина потребовала удалить
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