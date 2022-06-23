Українці із задоволенням фотографувалися з Ектором і щасливо посміхалися поруч з ним.

Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво з першого дня війни підтримує Україну, постійно у зв'язку з прихильниками. Для кожного українця війна стала стресом, який вплинув по-різному.

Шеф зізнався в Instagram, що допомагає йому впоратися з негативними емоціями.

"Війна торкнулася кожного українця, по-різному, але це був стрес для всіх. Пам'ятаєте, я писав, що потрібно бути сильними заради нашої перемоги? Але знаєте, що найцінніше в цьому світі, що насправді підбадьорює дух і дарує відчуття надії? Звичайна людська посмішка, така проста формула, але така потрібна в наш час", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

До свого зізнання він додав кілька знімків, які зробив під час відвідування лікарень. Українці із задоволенням фотографувалися з Ектором і щасливо посміхалися поруч з ним. Дійсно, схоже посмішка Ектора Хіменеса-Браво підбадьорила, як дітей, так і дорослих.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.