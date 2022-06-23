Как сообщает Politeka.net, 50-летний телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво с первого дня войны поддерживает Украину, постоянно в связи с поклонниками. Для каждого украинца война стала стресом, который повлиял по-разному.
Шеф признался в Инстаграм, что помогает ему справиться с негативными эмоциями.
"Война коснулась каждого украинца, по-разному, но это был стрес для всех. Помните, я писал, что нужно быть сильными ради нашей победы? Но знаете, что самое ценное в этом мире, что на самом деле подбадривает дух и дарит чувство надежды? Обычная человеческая улыбка, така простая формула, но такая нужная в наше время", - признался Эктор Хименес-Браво.
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К своему признанию он добавил несколько снимков, которые сделал во время посещения больниц. Украинцы с удовольствием фотографировались с Эктором и счастливо улыбались рядом с ним. Действительно, похоже улыбка Эктора Хименеса-Браво подбодрила, как детей, так и взрослых.
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.