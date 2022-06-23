Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако, вона пішла з проекту через небажання зізнаватися в коханні, проте повернулася у фіналі. Програвши, Юлії і так вдалося запам'ятатися українцям і тепер вона активно веде свій блог.
Ми писали, з Надін дівчина вирішила відпочити в Італії, куди зовсім недавно вирушила. А також встигла відзвітувати про це в Instagram і розповіла про нову і хвилюючу зйомку. Під час неї Юлія блищала в ніжній білій сукні з невеликим розрізом.
Акуратні деталі, макіяж і букет квітів на вуличній зйомці виглядали дуже гармонійно:
"Готові побачити цю красу? Надін вчора зробила тут фото. І мені захотілося. Елегантно, скажіть?"
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"У галереї є діра біля магазину Діор. Потрібно стати туди п'ятою, покрутитися і загадати бажання» - розповідає Бельченко.
Однак після наступного пояснення дівчина збентежилася: «це не діра... то одне місце у бика. І потрібно стати туди, покрутитися три рази і загадати бажання. Діра зробилася через те, що дуже багато людей крутилося».
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