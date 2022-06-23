Как пишет Politeka.net, Юлия Бельченко - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако, она ушла с проекта из-за нежелания признаваться в любви, однако вернулась в финале. Проиграв, Юлии и так удалось запомниться украинцам и теперь она активно ведет свой блоге.

Мы писали, с Надин девушка решила отдохнуть в Италии, куда совсем недавно отправилась. А также успела отчитаться об этом в Инстаграм и рассказала о новой и волнующей съемке. Во время нее Юлия блистала в нежном белом платье с небольшим разрезом.

Аккуратные детали, макияж и букет цветов на уличной съемке смотрелись очень гармонично:

"Готовы увидеть эту красоту? Надин вчера сделала тут фото. И мне захотелось. Элегантно, скажите?"

«В галерее есть дыра возле магазина Диор. Нужно стать туда пяткой, покрутиться и загадать желание» - рассказывает Бельченко.

Однако после последовавшего объяснения девушка засмущалась: «Это не дыра… То одно место у быка. И нужно стать туда, покрутиться три раза и загадать желание. Дыра сделалась из-за того, что очень много людей крутилось».

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