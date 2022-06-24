Солістка Go-a Катя Павленко розповіла, що з нею сталося прямо на початку туру, звернувшись за допомогою до українців.

Як пише Politeka.net, Катя Павленко - відома українська співачка і солістка групи Go-A. знаменитість в минулому році брала участь в шоу "Євробачення", де посіла друге місце, поступившись рок-групі з Італії. Тепер за Катею стежать десятки тисяч українців в Instagram, де співачка ділиться всім цікавим. А цього разу артистка звернулася за допомогою, записавши нові сторіс.

"Народ, у мене на самому початку туру трапилася неприємна ситуація, у мене перебився провід на навушниках і я не знаю що робити. Можливо, хтось із вас буде їхати з Києва до Європи кудись. Або є хтось в Європі, у кого є провід NBN Acoustic. Я не знаю, я такий оптиміст звичайно. Раптом у когось є зайвий провід і він знаходиться в Європі зараз або збирається їхати через Київ, то дайте мені знати", - сказала Павленко.

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