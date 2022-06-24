Актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", розповіла, як ставиться до телеведучої Регіни Тодоренко, яка донині не висловлюється про війну.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару - відома українська актриса і зірка проектів" Квартал 95" і "Жіночий квартал". Після початку війни знаменитість вирушила до Лондона, щоб сховатися від жахів війни. Актриса, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у війні з Росією. Не забуває Сопонару і про Instagram, де намагається ділиться з фанатами контентом. А цього разу Ірина вирішила поговорити зі своєю аудиторією в сторіс.

"Поговоримо?",- запитала Сопонару.

"Що можеш сказати про Регіну Тодоренко?",- запитав фанат.

Навіть коментувати не буду. Дно, воно є дно", - відповіла Сопонару.

Варто відзначити, Регіна Тодоренко-українська телеведуча родом з Одеси, яка живе і працює в Росії. Зірка з початку війни ніяк не висловлювалася на підтримку України і продовжує мовчати.

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