Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - відома українська співачка. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у війні з Росією. Наташа з самого початку була в Україні, співала для українців в метро і багатьом допомагала. Не забуває Могилевська і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка показала, яка біда з нею сталася в дорозі.
"Друзі мої, сталося несподіване. Дивіться, оп-оп-оп, Наталочка поклала телефончик на дах багажника, а потім багажник спробували відкрити. А ти будеш розбирати зараз кришку? Отак. І вже 40 хвилин ми думаємо як поїхати на інтерв'ю. А у мене сьогодні, до речі, концерт в метро", - сказала Наташа.
На кадрах можна побачити машину, де в отворі застряг телефон. І тепер закрити або відкрити багажник немає можливості, як і дістати гаджет. Тому, швидше за все, його зібралися розібрати, щоб безпечно все витягти.
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