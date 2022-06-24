Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в войне с россией. Наташа с самого начала была в Украине, пела для украинцев в метро и многим помогала. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, какая беда с ней произошла в пути.

"Друзья мои, случилось неожиданное. Смотрите, оп-оп-оп, Наташенька положила телефончик на крышу багажника, а потом багажник попробовали открыть. А ты будешь разбирать сейчас крышку? Вот так. И уже 40 минут мы думаем как поехать на интервью. А у меня сегодня, кстати, концерт в метро", - сказала Наташа.

На кадрах можно увидеть машину, где в проеме застрял телефон. И теперь закрыть или открыть багажник нет возможности, как и достать гаджет. Поэтому, скорее всего, его собрались разобрать, чтобы безопасно все извлечь.

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Напомним, Могилевская эмоционально обратилась к украинкам и записала слезливое видео

А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская на Майдане Независимости поразила новой работой

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская довела украинцев до слез, показав кадры нового клипа