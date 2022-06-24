Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает украинцев в войне с россией. Наташа с самого начала была в Украине, пела для украинцев в метро и многим помогала. Не забывает Могилевская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, какая беда с ней произошла в пути.
"Друзья мои, случилось неожиданное. Смотрите, оп-оп-оп, Наташенька положила телефончик на крышу багажника, а потом багажник попробовали открыть. А ты будешь разбирать сейчас крышку? Вот так. И уже 40 минут мы думаем как поехать на интервью. А у меня сегодня, кстати, концерт в метро", - сказала Наташа.
На кадрах можно увидеть машину, где в проеме застрял телефон. И теперь закрыть или открыть багажник нет возможности, как и достать гаджет. Поэтому, скорее всего, его собрались разобрать, чтобы безопасно все извлечь.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
"Теперь защищают с неба": супружеская пара полегла в боях с оккупантами в один день
Украинцев готовят к "сверхсложной" зиме, будет ли отопление: "Мы должны отвыкнуть жить с..."
Советуют смириться и паковать чемоданы: российские военные покидают Донецк, местные боевики в панике
Напомним, Могилевская эмоционально обратилась к украинкам и записала слезливое видео
А еще Politeka сообщала, что Наталья Могилевская на Майдане Независимости поразила новой работой
Также Politeka писала, что Наталья Могилевская довела украинцев до слез, показав кадры нового клипа