Як пише Politeka.net, Анна Неплях - відома українська модель. Зірка стала "Міс Україна Всесвіт 2021", після чого представляла Україну на міжнародному конкурсі"Міс Світу". Перемогти дівчині не вдалося, зате красуня стала досить успішною блогеркою. Нещодавно Неплях повернулася в Україну, а до цього ховалася від жахів війни по всьому світу. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
А цього разу Анна поділилася результатами нової фотозйомки. На кадрах Неплях була в міні-спідниці і корсеті. Зірка вигиналася, вражаючи своєю фігурою і формами.
"Це я чекаю, коли успіх і багатство впаде на мене з небес", - написала Анна.
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"А поки впала тільки зайва вага", - продовжила зірка.
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