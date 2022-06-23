Модель Анна Неплях, яка стала "Міс Україна Всесвіт", поділилася ефектними кадрами з нової фотосесії, вразивши видом в корсеті.

Як пише Politeka.net, Анна Неплях - відома українська модель. Зірка стала "Міс Україна Всесвіт 2021", після чого представляла Україну на міжнародному конкурсі"Міс Світу". Перемогти дівчині не вдалося, зате красуня стала досить успішною блогеркою. Нещодавно Неплях повернулася в Україну, а до цього ховалася від жахів війни по всьому світу. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Анна поділилася результатами нової фотозйомки. На кадрах Неплях була в міні-спідниці і корсеті. Зірка вигиналася, вражаючи своєю фігурою і формами.

"Це я чекаю, коли успіх і багатство впаде на мене з небес", - написала Анна.

"А поки впала тільки зайва вага", - продовжила зірка.

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