Модель Анна Неплях, которая стала "Мисс Украина Вселенная", поделилась эффектными кадрами из новой фотосессии, впечатлив видом в корсете.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель. Звезда стала "Мисс Украина Вселенная 2021", после чего представляла Украину на международном конкурсе "Мисс мира". Победить девушке не удалось, зато красотка стала довольно успешной блогеркой. Недавно Неплях вернулась в Украину, а до этого пряталась от ужасов войны по всему миру. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Анна поделилась результатами новой фотосъемки. На кадрах Неплях была в мини-юбке и корсете. Звезда выгиналась, впечатляя своей фигурой и формами.

"Это я жду, когда успех и богатство упадет на меня с небес", - написала Анна.

"А пока упал только лишний вес", - продолжила звезда.

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