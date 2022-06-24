Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала, чим балує вдома чоловіка та двох маленьких синів.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеорецепт з приготування домашніх сирків у шоколаді.

"Впевнена, що ваші діти будуть задоволені так, як і мої", — рекомендує Саліванчук.



Для приготування сирків нам знадобляться:

450 гр сиру;

мед за смаком (у мене 2.5 ст. ложки);

70 гр гіркого шоколаду від 70%;

кокосова стружка;

згущене молоко;

масло, але це по бажанню.

Дружина продюсера "Квартал 95" дала покрокову інструкцію приготування.

"Сир із медом пробити блендером до однорідної маси. Сформулювати сирки, у мене вийшло 6 штук (за бажанням можна додати какао порошок, але я не додавала). Поставити в морозилку мінімум на 30 хвилин. Розтопити шоколад на водяній бані або імпульсами в мікрохвильовій печі. Можна додати трохи олії, якщо занадто густий. Сирки занурити в шоколад та готово", — пояснила актриса.

Деякі підписники Анни вже встигли оцінити рецепт: "Дуже смачно виходить, мої малі з'їли одразу всі🤤".

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