На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеорецепт з приготування домашніх сирків у шоколаді.
"Впевнена, що ваші діти будуть задоволені так, як і мої", — рекомендує Саліванчук.
Для приготування сирків нам знадобляться:
- 450 гр сиру;
- мед за смаком (у мене 2.5 ст. ложки);
- 70 гр гіркого шоколаду від 70%;
- кокосова стружка;
- згущене молоко;
- масло, але це по бажанню.
Дружина продюсера "Квартал 95" дала покрокову інструкцію приготування.
"Сир із медом пробити блендером до однорідної маси. Сформулювати сирки, у мене вийшло 6 штук (за бажанням можна додати какао порошок, але я не додавала). Поставити в морозилку мінімум на 30 хвилин. Розтопити шоколад на водяній бані або імпульсами в мікрохвильовій печі. Можна додати трохи олії, якщо занадто густий. Сирки занурити в шоколад та готово", — пояснила актриса.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Почався "кастинг" на місце путіна, Піонтковський вказав на нові сигнали з рф: "Вони там заворушилися..."
Несподівано пішов з життя соліст "Ласкового мая" Шатунов: директор розкрив причину
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Завдано нового удару по Зміїному, ЗСУ вже не зупинити: з'явилися подробиці
Деякі підписники Анни вже встигли оцінити рецепт: "Дуже смачно виходить, мої малі з'їли одразу всі🤤".
Нагадаємо, Оля Полякова звернулася до шанувальників з терміновим проханням, відео.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк розповіла про втрату близької людини.
Також Politeka писала, що Настя Каменських після концерту в Празі довела до сліз новим зверненням.