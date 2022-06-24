Як повідомляє Politeka.net, Юлія Саніна - багато в чому приклад для наслідування для своїх шанувальників. Улюблена співачка і запальна танцівниця, надихає і змушує на себе рівнятися. А ще зірка зараз дає благодійні концерти на підтримку України.

Кадрами одного з таких виступів вона поділилася в Instagram.

Співачка не боїться сміливих нарядів і з задоволенням демонструє стрункі форми в облягаючих аутфітах. Артистка вийшла на сцену в спокусливому облягаючому комбінезоні яскравого червоного кольору. Доповнили образ золотисті прикраси. Волосся Юлія Саніна зачесала назад і трохи завила.

Крім наряду, який створили стилісти і костюмери групи The Hardkiss, на знімках можна добре розгледіти макіяж Юлії: підведені підводкою очі, сірі і фіолетові тіні, розсип блискіток по верхній повіці і помада. Просто фантастика, а не образ.

Практично всесь виступ Юлія тримала в руках прапор України.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss підкорила фатальним образом з ефектними косичками.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss розповіла, як українці можуть потрапити на їхній концерт.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.