Кароль не стала приховувати фігуру в дорогому вбранні на концерті: "Сукня – щось, Тіні воно дуже йде"

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль продовжує низку своїх концертів закордоном і ділиться звітами в Instagram. Артистка останнім часом більше уваги приділяє аудиторії, хоч і не розповідає про плани на майбутнє.

Нещодавно Кароль виступила в Мадриді і змогла вразити аудиторію новим чином. Відомо, що артистка віддає перевагу розкішним і дорогим дизайнерським сукням, а також продовжує робити акцент на своїх формах.

Наприклад, в жовтій сукні з інтригуючим розрізом з одного боку і акуратним декольте, артистка змогла підкреслити свій вигляд з нового боку:

"Сукня - щось, тіні воно дуже йде; Це не перевершена Краса❤; чудова🔥; ми були там😊; Тіна, неймовірна!! так чекаю концерт в Анталії; Ваууу, суперрр💙; до мурашок по тілу 👏ф; сильне виконання.. молодець; неймовірно!🤗 🙏 ; Неймовірно😍; ви супер класна».

Ми також писали, артистка підтримує українців, збирає гроші на потреби ЗСУ і спілкується з біженцями. Нещодавно зірка разом з іншими артистами заспівала нову композицію:

"Переможний хіт" ми з України» 💙 💛 об'єднав найвідоміших зірок, щоб висловити підтримку і повагу незламності, згуртованості і бойовому духу нашого народу в цій жорстокій війні» - сказано під кадром.

У кліпі можна побачити образи Тіни Кароль, Олі Полякової, NK, Михайла Фоми (DZIDZIO), Юлії Саніної (група The HARDKISS), Сергія Бабкіна та інших знаменитостей.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Вені.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам і показала коханого.