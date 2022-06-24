Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль продолжает череду своих концертов заграницей и делится отчетами в Инстаграм. Артистка в последнее время больше внимания уделяет аудитории, хоть и не рассказывает о планах на будущее.

Недавно Кароль выступила в Мадриде и смогла впечатлить аудиторию новым образом. Известно, что артистка предпочитает роскошные и дорогие дизайнерские платья, а также продолжает делать акцент на своих формах.

К примеру, в желтом платье с интригующим разрезом с одной стороны и аккуратным декольте, артистка смогла подчеркнуть свой вид с новой стороны:

«Платье – нечто, Тине оно очень идет; Это не превзойденная красота ❤; Великолепная 🔥; Мы были там 😊; Тина, невероятная!! так жду концерт в Анталии; Ваууу, суперрр💙; до мурашек по телу 👏ф; Сильное исполнение.. молодец; Невероятно!🤗🙏; Невероятно😍; вы супер классная».

Мы также писали, артистка поддерживает украинцев, собирает деньги на нужды ВСУ и общается с беженцами. Недавно звезда вместе с другими артистами спела новую композицию:

«Победный хит «Мы из Украины» 💙💛 объединил самых известных звезд, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне» - сказано под кадром.

В клипе можно увидеть образы Тины Кароль, Оли Поляковой, NK, Михаила Фомы (DZIDZIO), Юлии Саниной (группа The HARDKISS), Сергея Бабкина и других знаменитостей.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.