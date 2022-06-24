Через повномасштабне вторгнення рф артистка разом з чоловіком та доньками-близнючками виїхала до Великобританії. На своїй сторінці в Instagram артистка вийшла в прямий ефір та розповіла, що приїхала в Україну без родини.

"З нетерпінням чекаю на День Перемоги, коли зможу забрати своїх донечок до Києва. Моє серце не витримало, я повернулася додому. Дуже хочу побачити свою матір та близьких!", — поділилася Камалія.

Після прибуття до Києва співачка одразу поїхала на студію та записала нову пісню під назвою "Чекатиму".

"На своїй землі душа співає, попри дві доби подорожі до Києва❤️", — написала зірка під відео.

У студії Камалію підтримувала її мама, з якою вони вже тривалий час не бачилися. Далі співачка планує продовжити благодійні концерти в Європі на підтримку сімей, які постраждали від російської окупації.

Шанувальники в коментарях вже оцінили нову пісню:

"Чудово!!! Гарна пісня і гарний голос!";

"Яка Файна пісня !! А яка енергетика віє від вас";

"Дуже гарна пісня.Фанатка мама😍".

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