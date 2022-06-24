Кліп на україномовну пісню «Перед світанком» випустили 24 червня.

На своїй сторінці в Instagram екс-підопічна Потапа Мішель Андраде поділилася радісною новиною та ефектними кадрами.

"Так хотілося скоріше поділитися з вами цією піснею! Довгий час було дуже складно писати, бо кожна спроба завершувалася сльозами. Так само було і з цим треком, але він зовсім не про сльози! Сподіваюся, «Перед світанком» надихне багатьох і подарує надію на світле майбутнє, яке кожен із нас заслуговує!", — звернулася Мішель до шанувальників.

До зіркового тріо долучився учасник гурту Mozgi, екс-соліст "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) та зірка Нацвідбору на "Євробачення" Аліна Паш.

Андраде зізнається, що в цій пісні намагалася передати всі свої почуття, свою силу та любов до України.

"І все це помножено на три, адже над треком ми працювали втрьох із талановитими Позитивом та Аліною Паш. Присвячуємо цю пісню всім відважним захисникам та захисницям нашої Батьківщини. Слава Україні!", — пише співачка.



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