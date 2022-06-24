Іраклі Макацарія - успішний грузинський бізнесмен і відома особистість в Україні. Він був головним героєм шостого сезону шоу "Холостяк", а також брав участь у проекті "Танці з зірками" і був тренером на "Зважені та щасливі".

На своїй сторінці в Instagram Макацарія розмістив свіжі світлини зі своєю нареченою та похвалився її успіхами. Ліза Чічуа працює в організації охорони Здоров'я Грузії, а до цього навчалася в Тбіліському державному медичному університеті. Батьки дівчини - також лікарі. В кінці березня Лізі виповнилося всього 20 років, в той час як її супутнику – 37.

"Закавказька ліга лікарів" Номінація - промінчик майбутнього 🥰 Сяй все життя! Пишаюся тобою безмірно!", — написав Макацарія під фото, на яких позує з нареченою, тримаючи її диплом та нагороду.

Шанувальники в коментарях захоплюються парою та вітають дівчину:

"Поздоровляю!!! Успіхів і процвітання в такій важливій справі!!!👏❤️Ви така шикарна пара! Захоплююся! Бережіть один одного!";

"Така важлива професія, успіхів";

"Щасливі такі😍😍😍 любо глянути";

"Розумниця та красуня".

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