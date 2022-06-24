На своїй сторінці в Instagram зірка розмістив відео, в якому розповів та показав, що відбувалося в Україні за чотири місяці повномасштабного вторгнення росії.

"24 - цифра, яка викарбувана в історії України назавжди. Сьогодні рівно 4 місяці. 4 місяці боротьби, єднання і сили 🙏🏻 Від болючого оніміння до повного прийняття. Ми пройшли складний шлях, але він ще не закінчився. Попереду в нас нові випробування і нові перемоги. Найголовніша - перемога України!", — написав Хіменес-Браво.

Зірка "Майстер Шеф" також показав кадри, як сам допомагав українцям, постраждалим від окупації.

Шанувальники в коментарях підтримали Ектора:

"Дякую Вам, Ектор! За допомогу Україні, за велике і добре серце та смачні страви! Дякую за те, що висвітлюєте новини та хвилюєтесь !Міцного здоров’я Вам, наснаги, смачних ідей та українського променистого кохання";

"Екторе, ви гордість українського народу! Ви гідні звання громадянина України! Дякуємо вам за вашу роботу і за підтримку! Все буде Україна!";

"Так, я з вами згодний, число 24 запам'яталося на все життя, особливо якщо в мене день народження було 24 лютого".